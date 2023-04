Ilary Blasi a Verissimo, il look (sexy) per l'intervista con Silvia Toffanin

di Redazione web

Ilary Blasi è l'ospite più attesa dell'appuntamento di oggi, domenica 16 aprile, a Verissimo. La conduttrice romana verrà intervistata dall'amica Silvia Toffanin e parlerà per la prima volta dopo la separazione burrascosa dal marito Francesco Totti. Inoltre, Ilary racconterà anche come sarà (e chi parteciperà) alla 16esima edizione dell'Isola dei Famosi che comincerà proprio domani, lunedì 17 aprile. Intanto, Ilary ha svelato il look che indosserà a Verissimo.

Il look di Ilary Blasi

Un vestito lungo di jeans con uno spacco vertiginoso, stivali sempre di jeans e sulla stessa tonalità del vestito. Ilary Blasi si presenterà con questo outfit nello studio di Verissimo dove ad aspettarla ci sarà Silvia Toffanin... e non solo! Infatti, tutti i telespettatori della domenica pomeriggio di Canale 5, non vedono l'ora di conoscere "la verità di Ilary" in merito alla separazione con Totti. Inoltre, i fan della conduttrice sono anche curiosi di sapere come procede la storia d'amore con Bastian Muller, con il quale Ilary, ormai, fa coppia fissa da diversi mesi.

Ilary Blasi è pronta per condurre una nuova edizione dell'Isola dei Famosi che da domani terrà incollati alla tv milioni di telespettatori. In questa nuova avventura sarà accompagnata dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria e, ovviamente, Alvin in diretta dall'Honduras.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 16:00

