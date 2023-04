Ilary Blasi torna in tv: a Verissimo la verità sulla separazione con Totti

di Redazione web

Puntata infuocata di Verissimo domenica 16 aprile. Quella di questo weekend potrebbe essere davvero la puntata più interessante del talk condotto da Silvia Toffanin per questa stagione, se le indiscrezioni venissero confermate.

Secondo quanto riporta TvBlog infatti nel salotto di Canale 5 ci sarà ospite Ilary Blasi. Per la conduttrice, pronta a partire con l'Isola dei Famosi lunedì 17 aprile alle 21.40 su Canale 5, sarà la prima intervista televisiva dopo l'ufficializzazione della fine del matrimonio con Francesco Totti.

Ilary Blasi ospite a Verissimo

Sicuramente la Blasi (qualora realmente fosse ospite) parlerà del suo reality show, ma possibile lasci anche qualche dichiarazione sulla sua vita sentimentale. Che stia con Bastian Muller non è più un segreto, che Totti stia con Noemi Bocchi neanche quindi magari quella di domenica sarà per Ilary una buona occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe (in perfetto stile Blasi) a casa dell'amica Silvia Toffanin. Non abbiamo certezze ovviamente visto che la registrazione nello studio di Cologno Monzese di Verissimo ancora non è stata effettuata ma la possibilità c'è.

