Eurogames, proposta di matrimonio in tv: «Erica, sposami». E Ilary Blasi: «Pensaci bene»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 17:03

Un concorrente di Eurogames ha chiesto alla fidanzata di sposarlo nella puntata andata in onda ieri, 3 ottobre, su. Emilio, questo il nome del ragazzo italiano, si è messo in ginocchio al termine di una prova e ha detto alla sua Erica: «Volevo approfittare di questa occasione per dirti se mi vuoi sposare». La ragazza è rimasta incredibilmente stupita del gesto del fidanzato, mentre i conduttori hanno scherzato sull'accaduto. Ilary Blasi ha avvertito: «Erica pensaci bene». Mentre Alvin ha detto: «Erica puoi scappare». Nonostante le battute dei conduttori la ragazza ha risposto al suo Emilio: «Ovvio che sì».in arrivo, prova superata.