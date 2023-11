Ilary Blasi, parla il regista di "Unica": «Lavorare con lei è stato facile. Con Gianluca Vacchi invece...»

di Tommaso Cometti

Il docufilm "Unica", prossimamente disponibile in streaming su Netflix, sta facendo molto discutere. Si tratta, infatti, di una lunga intervista a Ilary Blasi, che parlerà della fine della sua storia con Francesco Totti. L'epilogo del matrimonio tra la conduttrice e l'ex capitano della Roma, anche a distanza di tanti mesi, continua a interessare molti telespettatori. Oggi, è intervenuto il regista del lungometraggio, in un'intervista al Messaggero.

Le parole del regista

«E pensare che vent’anni fa facevo l’elettricista...», così ha esordito Tommaso Deboni, che si autodefinisce "regista freelance". Il cineasta ha dichiarato di aver iniziato la carriera sui set di spot e videoclip, per poi dedicarsi alla regia e al montaggio; inoltre, egli non ha alcun profilo social, preferendo esprimersi per mezzo delle proprie produzioni cinematografiche.

Queste le parole del regista: «È tutto top secret, ci sono in ballo avvocati, non posso parlare...Il pubblico scoprirà una Ilary più acqua e sapone, al naturale.

Deboni ha aggiunto: «io spero che le persone intelligenti prendano questo film come un messaggio conciliante, non diretto ma discreto». Che il "messaggio" sia diretto anche al Pupone? Lo potrà stabilire solo il tempo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA