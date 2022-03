Ilary Blasi a Belve: «L'amante di Totti? Un complotto. La nostra storia non potrebbe sopravvivere a un tradimento»

La nuova ospite scelta da Francesca Fagnani per la puntata di domani sera, 1 aprile, di Belve è Ilary Blasi. La conduttrice tv torna a parlare della presunta crisi matrimoniale, poi smentita, con Francesco Totti e ammette che un tradimento non sarebbe mai perdonato nella coppia.

Ilary Blasi si racconta a Belve

«La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?» chiede Francesca Fagnani. «No, né dell’uno né dell'altra» è la risposta secca di Blasi, che a proposito del famoso scatto del marito vicino a una ragazza allo stadio, origine del gossip, ha detto di avere sempre creduto a una macchinazione. «Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?» le domanda la giornalista. «No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi...».

Durante l'intervista con la moglie dell'ex calciatore c'è anche spazio per dei momenti di leggerezza e così la giornalista di Rai2 le chiede se sia sempre contenta di come ha chiamato la figlia e quale fosse la rosa dei nomi che lei e suo marito avevano in mente. «Lo vuoi proprio sapere? Roma».

