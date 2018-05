Ilary Blasi inarrestabile: dopo i Mondiali di calcio "ruba" ad Alessia Marcuzzi il "Coca cola Summer Festival"

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Un momento davvero positivo per. La conduttrice infatti, oltre a guidare da anni “Le Iene”, si è aggiudicato il timone del Grande Fratello in versione vip che ha dato ottimo risultati d’ascolto. Quella di Ilary però sembra che sarà un’estate piena dato che dopo un giro di valzer fra(che avrebbe rifiutato) e Belen Rodriguez, passata al ruolo di inviata con collegamenti esterni, sarà proprio lei a condurre il programma Mediaset dedicato aiE se non bastasse è in “Sfida” con Alessia Marcuzzi per il “Coca cola Summer Festival”: “Ilary Blasi è in pole position per affiancare Nicola Savino alla conduzione della trasmissione sui mondiali di calcio con la Gialappa’s.Ma – spiegano le “Chicche di gossip di “Chi” - è anche impegnata in un testa a testa con Alessia Marcuzzi per il “Coca-Cola Summer Festival”, coproduzione Fascino di Maria De Filippi e Fep, in tre prime serate su Canale 5. Una cosa è sicura: sul palco ci sarà Rudy Zerbi”.