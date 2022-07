Ilaria D'Amico: «Torno all'informazione per rilanciare RaiDue»

di Luca Uccello

Dal calcio alla politica, al suo primo amore. Ilaria D’Amico torna in televisione dopo due anni vissuti a casa a fare la mamma e la compagna di Gianluigi Buffon. Un ritorno in prima serata sulla nuova Rai 2 con “Che c’è di nuovo”. Un programma di informazione, di approfondimento politico che dovrà cercare di portare ascolti a una rete in crisi d’identità. Quello di Ilaria D’Amico, che abbiamo incontrato la sera dei palinsesti Rai, è un volto nuovo, solare. «Sono felicissima, è un ritorno nell’azienda in cui sono nata». Parole raccontate con un po’ di emozione dall’ex Signora del calcio pronta a rimettersi in gioco e non sbagliare partita in un programma creato da Alessandro Sortino, che ha l’obiettivo di rivoluzionare i canoni normale del talk show politico.



Cosa dovremo aspettarci a settembre da “Che c’è di nuovo”?

«Sarà un programma che racconta il fatto nuovo della settimana ma anche tutto il nuovo che c’è intorno a noi. Lo faremo con tanti linguaggi diversi. Ci sarà anche un personaggio che ci verrà a parlare di un tema sociale che l’ha riguardato. Proverà a farlo in maniera coinvolgente. Non mancheranno i reportage, monologhi di liberi pensatori e un dibattito aperto su temi politici e no»

Cambia l’argomento principale, cambia anche la sua conduzione?

«Calcio e politica per me sono passione e quindi la mia sarà una conduzione passionale (ride). Proverò un sentimento di coinvolgimento. Per me la politica è la vita di tutti i giorni, è quello che ci succede nel quotidiano: dall’educazione dei figli alla ricerca di un lavoro che ti lasci in questo Paese e non all’estero per esempio. Noi cercheremo di portarle i politici davanti a questa realtà…»

Come ha vissuto questi due anni senza televisione?

«Sono stati due anni bellissimi. E se non ci fosse stata questa possibilità con la Rai, sarei rimasta ancora a casa con la mia famiglia. Dopo 23 anni senza mai fermarmi, avevo proprio sentito l’esigenza di prendere del tempo per me, per stare vicino alla famiglia, ai miei figli, seguire mio marito. Avevo sentito l’esigenza di staccare»

Adesso però…

«…Adesso avevo voglia di dedicarmi nuovamente all’informazione ed è quello che mi ha proposto la Rai facendomi costruire la mia squadra, con una serie di idee che rappresentassero una proposta nuova per intercettare un pubblico che ha bisogno di essere riavvicinato da Rai 2. È questa la sfida. Una sfida che voglio vincere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 02:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA