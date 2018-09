Ilaria D’Amico alla Gazzetta: «Per la Champions favorito anche il Chelsea» (che non la gioca). «Ancelotti è fortunato». https://t.co/AlIGLNoWMm pic.twitter.com/VmILnyijSI — ilnapolista (@napolista) 18 settembre 2018

È passata dalla conduzione di Sky Calcio Show , la trasmissione domenicale che segue le partite di Serie A, al debutto - questa sera - del pre e post partita della, tornata su Sky da questa stagione. Ma anche le campionesse possono sbagliare., infatti, in un'intervista alla Gazzetta dello Sportha dato le sue favorite per la vittoria finale, ed è finita nel mirino dei social.Tra le favorite per il titolo di campione d'Europa infatti Ilaria ha inserito una squadra inglese guidata da un allenatore italiano: il Chelsea di Sarri. «Attenzione al- ha detto - che ha iniziato alla grande nonostante abbia avuto poco tempo per impostare il suo gioco». Peccato che il Chelsea, arrivato quinto lo scorso anno con Antonio Conte in panchina, non partecipi affatto alla Champions ma, in cui è ovviamente tra le favorite.Su Twitter in tanti hanno sottolineato lo scivolone della D'Amico: persino il profilo ufficiale del Napoli su Twitter, negli ultimi anni rivale acerrimo della Juventus di cui era capitano Gigi Buffon, ha retwittato un articolo in cui si rimarcava la gaffe della D'Amico. Siamo ancora a metà settembre, ma i motori degli sfottò sono ampiamente a regime.