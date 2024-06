Ilaria D'Amico e le bottigliette di plastica: «I miei figli mi chiedono perché non usiamo il vetro». Barbara Palombelli la gela così

di Redazione Web

Le elezioni premiano i Verdi in Italia, con Avs che sale sopra il 6% e porta Ilaria Salis in Europa. Un risultato in controtendenza con gli altri Paesi e che riapre ancora una volta il tema ambiente. Tema di cui si discute anche nei salotti televisivi e che a "Quarta Repubblica", programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Tra gli opinionisti c'è anche la giornalista Ilaria D'Amico, che è stata protagonista di un breve scambio di vedute con Barbara Palombelli. Uno scambio che ha entusiasmato i social, per come la moglie di Rutelli ha risposto alla giornalista.

D'Amico e Palombelli, cosa è successo

Ilaria D'Amico ha portato la sua esperienza diretta sul tema del riciclo. «I comportamenti dei giovani vanno in un'altra direzione rispetto a noi - dice la giornalista - i miei figli se vedono una bottiglia di plastica, sia il più piccolo che ha 8 anni che gli altri, mi dicono "mamma perché non prendiamo l'acqua in vetro e prendiamo quella di plastica?».

A quel punto interviene Barbara Palombelli che zittisce Ilaria D'Amico: «Devi rispondere che siamo il primo Paese per il riciclaggio della plastica, tutte le bottigliette che usiamo le hanno già usate», le sue parole, riportate con un video sui social.

