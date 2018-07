Ilaria D'Amico, addio Sky calcio: lo show cambia formula

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - In casa dic'è aria di divorzio. Potrebbe essere vicino al capolinea il suo grande amore. Gigi Buffon stavolta non c'entra nulla. L'indiziato nel mirino è. La conduttrice non ha ancora trovato un accordo per la prossima stagione e le possibilità di una separazione sono in aumento. I motivi sono legati agli stimoli.La D'Amico è sempre stata un'icona per la tv satellitare. Un amore a prima vista, ricambiato negli anni. Ed è proprio perché di anni ne sono passati tanti che a Ilaria è venuta la voglia di provare nuove avventure televisive. Magari alla guida di un programma di attualità e politica, perché lo sport è diventato stretto per lei. Non a caso negli ultimi mesi l'abbiamo vista spesso ospite di Giovanni Floris a diMartedì. Che ci sia La7 nel suo futuro?Inoltre c'è da considerare un altro aspetto, non certo secondario. Con il nuovo calendario delle partite di Serie A viene a meno l'intervallo pomeridiano della domenica. Quindi niente più Sky Calcio Show ma solo studi di continuità tra una partita e l'altra. Soluzioni non degne di Ilaria. In diretta ci sono due match delle 15, a seguire quello delle 18, che in pratica con il pre-partita è attaccato alle interviste degli spogliatoi delle gare precedenti, e poi alle 20,30 c'è il posticipo.