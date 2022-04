Il Tg1 in stile Cnn premiato dagli ascolti: quasi +1% di share

In questo mese di aprile il Tg1 ha sempre ottenuto ascolti superiori a quelli riportati nello stesso giorno del 2021. L'edizione delle 20 è cresciuta in media tra il mezzo punto e l'1% di share (il 7 aprile +1,18%). L'edizione delle 13:30 viaggia ugualmente con un netto segno + costante (il 3 aprile incremento del 2,6%). A premiare il tiggì diretto da Monica Maggioni hanno contribuito la maggiore dinamicità in studio, ora non più statico con il solo conduttore ma diventato uno spazio aperto che si apre ad altri interlocutori che raccontano in diretta la notizia, non limitandosi a darla come fosse un dispaccio di agenzia. Gli stessi inviati di guerra sono diventati dei volti ormai noti al grande pubblico che ne apprezza la personalità. Un po' come accade nei circuiti internazionali. Cnn in primis. Non c'è più il pastone politico, ma c'è la notizia prima raccontata e poi commentata dagli esponenti dei partiti. Il successo del Tg1 nella fascia del primo mattino ha cambiato il palinsesto. Si parte sempre con il tiggì e Unomattina slitta alle 9.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 08:10

