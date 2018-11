Il segreto dei suoi occhi: la trama del film, il cast, il trailer della pellicola su Rai 1

IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI LA TRAMA

Questa sera in prima serata su Rai 1: un cast stellare per il remake di un film del 2009 ("El secreto de sus ojos") di Juan José Campanella - premiato agli Oscar del 2010 come Miglior film straniero -LEGGI ANCHEUn affiatato team di investigatori dell'FBI, composto da Ray, Jess e dal supervisore Claire, viene sconvolto dal brutale omicidio della figlia di Jess. Marzin, il sospettato, viene arrestato per l’omicidio per essere poi liberato, perché ritenuto importante informatore e per via dei discutibili mezzi usati per ottenere la sua confessione. Il caso resta irrisolto. Ora, tredici anni più tardi, Jess non ha ancora ottenuto giustizia, ma Ray, ossessionato dal caso, pare finalmente aver trovato qualcosa che potrebbe dargli un nuovo vantaggio per inchiodare il feroce assassino e risolvere definitivamente l'omicidio...Nel cast ci sono le star Julia Roberts e Nicole Kidman, oltre a Michael Kelly, che ricordiamo nel ruolo di Doug Stamper nella serie tv "House of Cards - Gli intrighi del potere", e in sala nel 2015 con "Everest", Chiwetel Ejiofor, già protagonista del pluripremiato film di Steve McQueen "12 anni schiavo", che ha conquistato tre Oscar agli Academy Awards del 2014, e Dean Norris, che ricordiamo nella serie tv "Under the Dome", nella miniserie "Sons of Liberty" e nel film "Remember", in Concorso al 72esimo Festival di Venezia. Alla regia Billy Ray, al suo terzo lungometraggio dopo "Breach - L'infiltrato" del 2007 e "L'inventore di favole" del 2003.