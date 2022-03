"Il Re", il prison drama targato Sky: Luca Zingaretti è il direttore spietato di un carcere. La videointervista.

"Il Re" è il prison drama targato Sky che vede Luca Zingaretti protagonista nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura - il San Michele - in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio. «Un attore cerca sempre un personaggio che sia pieno di chiaroscuri perché ti dà la possibilità di interpretarlo meglio visto che ha tante cose da dire» racconta Luca Zingaretti. «Mi hanno chiesto se questo sia un personaggio spietato, penso invece che sia solo un uomo che si è perso». Il Re, otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (la trilogia 1992, 1993 e 1994), va in onda su Sky e in streaming su Now a partire dal 18 marzo. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA