«Il Re del Bisturi», torna la serie del chirurgo dei vip: ecco quando andrà in onda la nuova stagione

È in arrivo la quarta stagione de «Il Re del Bisturi», il programma dedicato alla chirurgia estetica che da questa notte, martedì 17 maggio, andrà in onda su Real Time, canale 31 dalle ore 00.30. Protagonista della serie sarà, ancora una volta, il Professor Giulio Basoccu, il chirurgo dei vip che ormai da anni ci racconta esperienze e vicende di pazienti che hanno deciso di migliorare la loro esteticità.

Dieci avvincenti episodi, dieci storie tutte da vivere, in cui i protagonisti raccontano il loro percorso spiegando le diverse motivazioni che li hanno spinti a rivolgersi al Professore. Si inizierà con Carla, una donna da sempre costretta sulla sedia a rotelle ma con la voglia di migliorare il proprio corpo e la propria femminilità, e poi Titti, Giovanni, Concetta e tante altre che, con l’aiuto del Professor Basoccu, hanno cambiato in meglio la loro vita grazie alla chirurgia estetica.

«È una grande soddisfazione tornare sullo schermo - spiega Basoccu - il successo delle precedenti edizioni mi ha spinto a continuare un programma che sempre di più riscuote l’attenzione di uomini e donne. Molti non accettano il proprio corpo e questo provoca insoddisfazioni. Sono tantissime le persone che vengono nel mio studio per chiedermi aiuto e mi accorgo che dietro ognuna di loro c'è una storia diversa tutta da raccontare. In questa quarta serie ho portato le più interessanti in scena.

Da sempre credo che ridare la voglia di vivere ma soprattutto il sorriso alle persone sia una delle più grandi soddisfazioni per un chirurgo plastico, anche perché decidere di affrontare un intervento significa non solo curare la parte estetica ma anche l’anima».

