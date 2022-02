Il programma di Diaco su Rai1 salta a causa della riduzione del budget, ma da settembre sarà lui a condurre il format sulle nuove generazioni

Il programma estivo che Pierluigi Diaco avrebbe dovuto condurre nel primo pomeriggio di Rai1 è saltato. Ma la politica non è la causa principale del rinvio bensì sono i soldi. Per l’estate l’ad Fuortes ha ridotto il budget a disposizione per il daytime e quindi il programma che prevedeva la presenza di ospiti è stato messo per il momento in cantina.

Ora per rimediare al buco nel palinsesto si cercherà di anticipare l’orario di inizio dell’Estate in diretta, il contenitore confermato con alla guida Roberta Capua e Gianluca Semprini. Ma Diaco, che sul campo si è meritato la stima dei responsabili, avrà un nuovo format nella lunga stagione autunnale che partirà a settembre su Rai2.

Un format che vedrà le nuove generazioni protagoniste. Con i loro temi e le loro problematiche. Poi da aprile il conduttore tornerà in serata "Ti Sento". Il budget la fa da padrone anche per altri programmi del weekend e del pomeriggio, come il Dedicato di Serena Autieri e il programma del tandem Anna Falchi e Beppe Convertini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 18:07

