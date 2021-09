Il pranzo è servito, la telefonata inaspettata fa infuriare i fan: «Flavio Insinna è in lacrime...»

Su Leggo.it le ultime novità. Il pranzo è servito , la telefonata inaspettata in diretta fa infuriare i fan: «Flavio Insinna è in lacrime...». Oggi alle 14 su Rai2 è andato in onda il reboot dello storico programma condotto da Corrado. A vincere la puntata la neo campionessa Lucia, che realizza anche il "Pranzo è servito", facendo suonare le campane della trasmissione. Ma è durante il gioco telefonico che avviene qualcosa di inaspettato.

I telespettatori che riescono a prendere la linea devono indovinare cinque voci misteriose appartenenti a personaggi famosi. Un concorrente al telefono riesce a scovare alcuni nomi: «Corrado, Virna Lisi, Sandra Mondaini... Ma c'è la terza voce che non riesco a riconoscere...». Insinna la fa riascoltare, il personaggio misterioso dice: «Sono una persona normale, mi piace vivere con il sorriso».

In realtà, la voce è chiaramente riconoscibile, si tratta del grande Fabrizio Frizzi. Il concorrente però lo scambia per Alberto Lupo e Insinna si incupisce. Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Ma come si fa a non riconoscere Frizzi? Insinna era in lacrime...». E ancora: «Insinna si è commosso ascoltando la voce di Fabrizio». Tripudio social per il conduttore dal grande sorriso, scomparso a 60 anni a causa di un tumore. Fabrizio Frizzi è sempre nel cuore di tutti.

Flavio Insinna

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 19:27

