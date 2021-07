Il pranzo è servito , la concorrente "bara" al quiz. Flavio Insinna le tende un tranello: «L'ho smascherata...». Oggi alle 14, come ogni giorno, è andato in onda su Rai1 il reboot dello storico programma condotto da Corrado. A sfidarsi, la campionessa in carica Rosa Maria e la sfidante Sabrina. Quest'ultima attira l'attenzione del conduttore e dei follower per la sua vivacità. Sabrina infatti - che di lavoro fa la concorsista, ovvero colei che partecipa a tanti concorsi - canta e balla durante il gioco. Ma al momento del quiz di cultura generale avviene un fatto inaspettato.

Flavio Insinna dice alle concorrenti di prenotarsi solo alla fine della sua domanda ovvero quando ha finito di leggere tutte le opzioni. Ma Sabrina, presa dalla foga, continua a prenotarsi prima della fine del quesito. Facendo spazientire il conduttore che le tende un tranello. All'ennesima volta, infatti, che Insinna deve ripetere la stessa domanda, invece di terminare la lettura si interrompe all'improvviso. La sfidante, che nel frattempo si era già prenotata, resta basita: «Ma la domanda qual è?». E lui, rivolgendosi alla campionessa, commenta ironico: «L'ho smascherata...».

Immediati i commenti su Twitter: «Troppo forte Flavio». E ancora: «Grande il tranello». Il quiz prosegue e alla fine è proprio Sabrina ad aggiudicarsi la puntata con quattro portate contro due. Domani torna a giocare.

