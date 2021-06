Il pranzo è servito , il gesto choc del campione fa "infuriare" Flavio Insinna: «Non ti permettere mai più...». Oggi, in onda su Rai1, la terza puntata del remake dello storico programma condotto da Corrado. E per la seconda puntata consecutiva, il campione in carica è Franco. Ma nel corso della manche dedicata al personaggio misterioso accade l'incredibile.

Il gioco consiste nell'indovinare un volto noto attraverso una lunga serie di inidizi. Il primo "aiutino" è la foto di Frank Sinatra. Ma inaspettatamente Franco indovina al primo colpo: «È Raffaella Carrà. Ha interpretato un film con Frank Sinatra, Il colonnello Von Ryan». A quel punto, la reazione infuriata (tutta da ridere) di Insinna: «Non ti permettere mai più di indovinare subito. Noi ci eravamo preparati tutta la notte con mille indizi, c'erano anche i fagioli. Hai fatto piangere Ginevra».

Risate in studio. E anche oggi Franco si conferma campione. Domani torna a giocare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 21:47

