Kalipè, "Il passo lento e corto" del divulgatore Massimiliano Ossini

Un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo: tutto questo è “Kalipè – a passo d’uomo”, programma in onda in prima serata su Rai2, ideato e condotto da Massimiliano Ossini.

Il titolo deriva da una parola himalayana che significa 'passo lento e corto’. Cinque appuntamenti durante i quali Ossini, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, aprirà tante finestre sul mondo per far ammirare al pubblico il grande spettacolo della natura, raccontandolo in tutta la sua diversità (dagli oceani alle montagne alle città). Servizi e reportage originali, dalla penisola e da vari luoghi della Terra (dagli Stati Uniti, alle Hawaii, dall’Islanda alle Maldive), si alterneranno alle interviste ad esperti e a personaggi dello spettacolo, proponendo una modalità divulgativa innovativa. Nella prima puntata andata in onda il 29 buon successo di gradimento sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 21:43

