Il Nome della Rosa, su Ra1 la fiction tratta dal bestseller di Umberto Eco

Un kolossal da 26 milioni di euro, che dimostra al mondo cosa sanno fare gli italiani. È infatti interamente made in Italy la serie tratta dal best seller di Umberto Eco Il nome della rosa, 8 episodi in onda in quattro serate da lunedì su Rai1 e in contemporanea in ultra Hd su Rai4k (canale 210 di Tivùsat). Prodotta da 11 Marzo e Palomar con Tele München, in collaborazione con RaiFiction, la trasposizione televisiva di uno dei più grandi romanzi del Novecento è diretta da Giacomo Battiato, che ha messo mano anche alla sceneggiatura, partendo dalla prima stesura di Andrea Porporati, lavorandoci insieme al protagonista John Turturro, alias Guglielmo da Baskerville (foto). «Non avevo letto il libro prima di essere scelto per questo progetto spiega l'attore statunitense poi però l'ho letto molte volte. Con Giacomo abbiamo lavorato anche sugli altri personaggi, che non erano sviluppati completamente, perché attraverso gli altri monaci si capisce il percorso di Guglielmo e Adso».



Girata in inglese sul set allestito a Cinecittà e già venduta in 130 paesi, la fiction ha avuto l'approvazione iniziale di Eco, che aveva letto il canovaccio, e quella postuma della famiglia, che ha visionato in anteprima tutte le puntate. «Per noi è una grande sfida commenta il direttore di RaiFiction, Tinni Andreatta una macchina seriale adulta e matura che dimostra come la fiction Rai è cresciuta, insieme al pubblico che ci chiede qualità».

Oltre a Turturro, nel cast spiccano star internazionali come Rupert Everett, Damian Hardung e Michael Emerson ma anche tanti attori italiani di talento che hanno ora l'occasione di farsi conoscere anche all'estero, come Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka e Greta Scarano. Ultimo aggiornamento: 09:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA