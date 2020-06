Il ministro della Salute Speranza da Barbara D'Urso: «Va meglio ma non abbassiamo la guardia. Vaccino a fine anno»

di Ida Di Grazia

L'ultima puntata di, che stiamo seguendo in, si apre con un'intervista al ministroin merito alla situazione che stiamo vivendo e al vaccino per il coronavirus.i, ma non dobbiamo dimenticarci quanto sono state dure quelle settimane». Cosi il. «- prosegue Speranza - la regola è continuare a rispettare le abitudini corrette: mascherina, distanze e lavaggio mani. Non dobbiamo pensare che sia tutto finito, perché solo quando ci sarà un vaccino sicuro al 100% possiamo dire di essere al sicuro».ha sottoscritto un contratto per la ricerca scon Germania, Francia e Olanda e la D'Urso ha chiesto al ministro aggiornamenti: «Se questo vaccino verrà confermato come sicuro e utile alla causa, le prime dosi, circa 60 milioni, dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno».