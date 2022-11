Il Grande Gioco su Sky: procuratori senza scrupoli, cinismo e affari d'oro

Il Grande Gioco comincia. Palla al centro. Stasera sui canali Sky e in streaming solo su Now e sul canale Youtube di Sky, scatta la nuova serie tanto attesa, con protagonisti Francesco Montanari (Il cacciatore, I Medici Nel nome della famiglia), Giancarlo Giannini (che a febbraio a Los Angeles avrà la sua stella che lo renderà una vera star forever) e Elena Radonicich (1992, La porta rossa, Fabrizio De André Principe libero). Va subito detto che il calcio non è al centro della serie, nonostante i protagonisti siano i procuratori che si occupano del mercato dei calciatori. «Si tratta di una saga familiare con tanto di suspense che alla fine tra il pubblico avrà molte donne», sottolineano i manager Sky, Nils Hartmann e Antonella d'Errico, che ribadiscono quanto il broadcaster «investa con fiducia sulla creatività cinematografica e seriale, binomio vincente per il comparto industriale di Sky Original che cerca qualità senza compromessi». Tra l'altro sono passati 14 anni da Romanzo Criminale e anche il Barlume compie 10 anni a gennaio.



