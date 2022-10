Il Festival internazionale di radio, tv e web in campo per la sostenibilità ambientale e sociale

Dal 4 all’8 ottobre a Bari e su RaiPlay “Sustainable Me”, è questo il titolo della 74esima edizione del Prix Italia, la rassegna internazionale promossa dalla Rai che premia il meglio delle produzioni tv, radio e web e che in questo 2022 vuole mettere al centro la sostenibilità, grazie al sostegno della Regione Puglia che ha fortemente supportato l’iniziativa. Un Premio che quest’anno sarà visibile anche per il grande pubblico, con una vetrina dedicata su. A Bari per cinque giorni, dal 4 all’8 ottobre, dibattiti, confronti e la premiazione dei migliori tra 64 prodotti in gara selezionati da 86 giurati tra i 321 lavori che sono stati presentati: 155 programmi televisivi, 94 radiofonici e 72 progetti web. I prodotti entrati nelle shortlist giungono da 31 diversi broadcaster e 23 differenti Paesi. La cerimonia di apertura al teatro Petruzzelli si terrà il 4 ottobre alle 11, con il discorso di apertura della presidente della Rai Marinella Soldi, un contributo del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e la presenza del Presidente del Prix Italia Graham Ellis, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il Soprintendente e direttore artistico della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari Massimo Biscardi. L’immagine scelta per raccontare tutto questo è l’albero simbolo della Puglia: un ulivo, pianta sacra, simbolo di tenacia e messaggera di pace.

