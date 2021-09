Il dolore di Adriana Volpe a Verissimo: «Il mio ex marito ha detto delle cose gravi ma è una persona fragile che ha dei problemi». La conduttrice e nuova opinionista del Grande Fratello Vip sarà ospite sabato pomeriggio su Canale 5 della prima puntata di stagione.

Adriana Volpe, ospite domani nella puntata d’esordio di Verissimo, parla per la prima volta della fine del matrimonio con l’imprenditore Roberto Parli: «All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare».

«Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile».

Ai rumors riguardanti l’ex marito che si sono susseguiti dopo la separazione, l’opinionista di Grande Fratello Vip ha sempre preferito il silenzio per salvaguardare al massimo la figlia Gisele: «Quando abbiamo deciso di separaci, per me era importante tutelare la bambina». «Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito - prosegue - ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato».

Infine, alla domanda se sia pronta sentimentalmente per un nuovo inizio, Adriana ironica conclude: «Chi mi si piglia. Adesso non sono pronta, prima voglio mettere ordine e riprendere il controllo delle cose».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 17:19

