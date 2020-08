Il docufilm prodotto da Paola Ferrari su Bukowski conquista il NyTimes

Che bella soddisfazione per Paola Ferrari. Il suo docufilm è uscito in 37 cinema degli Stati Uniti, ottenendo un’ottima recensione sul NyTimes. La pellicola è prodotta dalla conduttrice e giornalista tv con Silvia Bizio, distribuita in Italia da Feltrinelli e negli States da Slam Dance. S’intitola You Never Had It – An evening with Charles Bukowski. Si tratta del “Buk” più vero che si può avere. Senza filtri. Un doc che è davvero come passare una serata con lui rivivendo quegli anni con i suoi eccessi ma anche con il suo magnetismo. La trama fa riferimento a una giornalista italiana che vive a Los Angeles, Silvia Bizio, e che per caso pulendo il box di casa ritrova le registrazioni di una intervista lunga un’intera notte a casa di Bukowski, una splendida serata passata bevendo e fumando mentre lui racconta la sua vita. Niente di più vero di quando ci si racconta a ruota libera in maniera spensierata. Il film è stato già presentato alla Mostra di Venezia. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Agosto 2020, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA