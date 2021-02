Il Commissario Montalbano verso l'addio, dopo vent'anni arriva l'ultimo episodio: il motivo è commovente

Addio al Commissario Montalbano. Sulla serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri con Luca Zingaretti come protagonista cala il sipario dopo vent'anni e ascolti record. L’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano si intitola "Il metodo Catalanotti" e andrà in onda su Rai 1 lunedì 8 marzo, subito dopo il Festival di Sanremo. «Non credo si faranno altre puntate: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri», ha dichiarato in un’intervista al settimanale Gente, Peppino Mazzotta, che interpreta l’ispettore capo Giuseppe Fazio.

Addio al Commissario Montalbano, Riccardino

Mazzotta vorrebbe però che si girasse qualcosa sull'ultimo romanzo di Montalbano: «Riccardino, non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario, ma bisogna rispettare la decisione presa». Già Zingaretti aveva lasciato intendere la chiusura di questo capitolo della sua vita e carriera: «Montalbano archiviato definitivamente? Non lo so ancora. L’anno scorso abbiamo girato tre episodi nuovi e la Rai ne ha mandati in onda solo due, quindi nel 2021 dovrebbe esserci l’altro episodio, Il metodo Catalanotti. Dopo di questo ci sono ancora due romanzi e dei racconti che si potrebbero girare, però non so se ho voglia».

Addio al Commissario Montalbano, le parole di Zingaretti

«Non so se ho voglia non certo per il personaggio di cui mi sono innamorato profondamente. Penso abbia raccontato l’Italia degli ultimi vent’anni. È che in questi anni sono morti compagni di viaggio che per me erano fratelli, Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi, lo scenografo Luciano Ricceri, colleghi anziani. Le ultime regie le ho fatte io, ma non so se cedere il testimone e finire in bellezza o visto che siamo arrivati fino a qua fare gli ultimi ceno metri, se fare un anno sabbatico o dopo vent’anni un congedo definitivo», ha dichiarato l'attore mesi fa.

