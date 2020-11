Il Collegio, su Rai 2 nuova puntata sulle note di Luca Carboni "Ci vuole un fisico bestiale"

Martedì 17 novembre, alle 21.20, quarto appuntamento con Il Collegio, il docu-reality di Rai 2, realizzato con la collaborazione di Banijay Italia che continua ad appassionare un pubblico di giovanissimi under 15, affascinati dalle avventure della Classe 1992 alle prese con le regole di Preside e Professori.

Al Collegio inizia una settimana importante, alla fine della quale saranno consegnate le pagelle di metà corso. Solo chi riuscirà a conseguire la media della sufficienza potrà andare avanti e indossare una nuova tenuta: l’ambita giacca rossa. Per alcuni studenti naturalmente la preoccupazione di fallire è alta, soprattutto per i più emotivi. Non mancano piacevoli momenti di aggregazione e leggerezza, come quando, per la prima volta, gli studenti saranno impegnati nella realizzazione di un vero e proprio videoclip sulle note della celebre hit di Luca Carboni “Ci vuole un fisico bestiale”.

Arriva poi il momento di un’altra esperienza inedita: la classe 1992 abbandonerà le mura del Collegio per una gita fuori porta. Metà dell’escursione è la scoperta di Anagni e dello storico palazzo di Bonifacio VIII. Intanto bussano alla porta del Collegio due potenziali nuovi studenti, chi saranno? Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio; con la regia di Fabrizio Deplano.

