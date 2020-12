Il Collegio, l'insulto pesante al prof. Maggi e la doppia espulsione: il colpo di scena nell'ultima puntata

Colpo di scena a Il Collegio 5. Nella puntata mandata in onda ieri sera su Rai Due c'è stata una doppia espulsione. Due degli studenti catapultati negli anni Novanta per il docu-reality, sono stati mandati via dal preside per il comportamento assunto in classe nei confronti del professor Andrea Maggi. Si tratta di Alessandro Andreini e Ylenia Grambone, che hanno dovuto togliere la divisa e salutare i compagni in una puntata che si è rivelata carica di emozioni. Il provvedimento ha aperto il dibattito sui social.

LA LEZIONE SULLE ELEZIONI POLITICHE Tutto è iniziato quando il prof ha invitato la classe a fingere di essere in campagna elettorale e a ideare uno slogan e un movimento. Andreini ha pensato di divertire i compagni scegliendo per il suo ipotetico partito il nome "F.I.G.A" (acronimo per Forza Italia, Grandi Amori) ed è stato ripreso dal docente perché la parola a cui alludeva era volgare. «È un acronimo, non è colpa mia se lei è un pervertito», è stata la giustificazione del ragazzo. L'insulto pesante ha mandato Maggi su tutte le furie e Andreini è stato costretto a uscire dall'aula.

L'ESPULSIONE «Pensavo di avere a che fare con delle persone che avessero un quoziente intellettivo superiore a quello di un cassetto. Per stare a Il Collegio bisogna esserne degni. Il signor Andreini è il vostro rappresentante di classe, vi sentite rappresentati in questo momento?», ha detto Maggi alla classe. Ylenia Grambone a quel punto ha preso le sue difese e lo ha seguito prima fuori dall'aula e poi nell'ufficio del preside. Al suono della campanella e al cambio dell'ora la ragazza è arrivata a dire «Lei se ne deve andare, non io». Un comportamento giudicato inammissibile che ha spinto Maggi a dire che i ragazzi non meritavano di continuare questa avventura. Andreini ha reagito bene e ha ringraziato per l'opportunità, mentre Ylenia ha lanciato la giacca per protesta. I due sono stati buttati fuori insieme dall’Istituto Regina Margherita lasciando alcuni dei loro compagni in lacrime.

IL PROGRAMMA L’espulsione dei due ragazzi è solo l’ultima di una lunga serie. Nel corso della quinta edizione de Il Collegio, infatti, hanno anzitempo abbandonato la scuola Aurora Morabito, Simone Bettin, Marco Crivellini e Rebecca Mongelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA