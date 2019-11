Il Collegio 4, anticipazioni quarta puntata: arriva una nuova supplente e il primo ispettore scolastico

di Ida Di Grazia

Lunedì 11 Novembre 2019, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà ricca di imprevisti e di sorprese la quarta puntata de, in onda martedì 12 novembre alle ore 21.20 su Rai2. Anche in questa puntata si affronteranno temi importanti come l'integrazione raziale e il pacifismo.Una lezione di audiovisivi sull’uso di una telecamera VHS – tecnologia diffusa negli anni ’80 – sarà l’occasione per un’uscita al parco zoologico e la realizzazione di un reportage.Non mancheranno i temi importanti: nelle lezioni di Inglese si parlerà di integrazione razziale partendo da "bony and Ivory" di Paul McCartney e Stevie Wonder; nell’ora di musica, cantare "Imagine" di John Lennon porterà aria di pacifismo, mentre in classe si discuterà anche di femminismo.Ma le sorprese per i venti collegiali non finiscono qui: un professore, infatti, si assenterà e, al suo posto,. Inoltre, verrà annunciata la “Giornata dello Studente” e, per la prima volta, il collegio sarà visitato da un Ispettore Scolastico. Cosa comporterà l’ispezione per l’istituto e per gli studenti?