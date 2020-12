Il Collegio 5, martedì ultima puntata: gli studenti alla prova finale. E’ l’ultima settimana in Collegio, quella dedicata agli esami, al termine della quale, solo chi si sarà distinto in positivo, otterrà il diploma. Iniziano le prove scritte e per alcuni la parola d’ordine è fino alla fine sempre la stessa: copiare.

Arriva al termine anche questa quinta avventura de Il Collegio. Martedì 15 dicembre, alle 21.20, il docu-reality di Rai 2 realizzato con la collaborazione di Banijay Italia è in onda con l’ottava e ultima puntata di questa edizione. E’ l’ultima settimana in Collegio, quella dedicata agli esami, al termine della quale, solo chi si sarà distinto in positivo, otterrà il diploma. Ma già al solo leggere il programma d’esami, l’atmosfera si carica d’ansia e i ragazzi si ribellano per la mole di studio che devono affrontare. Iniziano le prove scritte e c’è qualcuno che sembra non avere proprio l’intenzione di impegnarsi, anzi per alcuni la parola d’ordine è fino alla fine sempre la stessa: copiare.

Nonostante tutto però non mancano i momenti di divertimento, in cui poter godere delle ultime occasioni per stare insieme e allo stesso tempo provare un po’ di nostalgia per l’esperienza che sta per volgere al termine. L’obiettivo di - quasi - tutti è di essere ammessi agli orali, ma fronteggiare l’austera commissione del collegio mette paura anche agli insospettabili.

Arriva il giorno più temuto: per alcuni sarà un successo, per altri l’emozione sarà forte, per altri ancora, la scarsa preparazione si farà sentire forte e chiara. Il 1992 sta per finire e una festa sarà l’occasione, per ragazzi e corpo docente, per celebrare questa grande avventura. Al risveglio poi, tra successi e sconfitte, lacrime e nostalgia, il cancello del Collegio Regina Margherita, si chiuderà per l’ultima volta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 18:49

