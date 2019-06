Il Collegio 4: In 22 mila ai provini della nuova edizione

«Così finirà il Commissario Montalbano», il finale della serie tv: cosa dichiarò Andrea Camilleri​

Martedì 18 Giugno 2019, 13:34

Numeri da record per Il, docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti, realizzato da Rai2 in collaborazione con Magnolia – Banijay Group., 14mila i candidati solo nei primi 3 giorni d’apertura dei casting. Le adesioni sono raddoppiate rispetto a quelle dello scorso anno.Dopo l’exploit di ascolti e i consensi della critica della terza stagione,, che tornerà su Rai2 in autunno, è diventato l’evento più atteso tra i giovani: in tantissimi,. Questa volta ambientato negli Anni ‘80, per un'esperienza educativa comunque molto diversa e lontana dalla realtà odierna. La voce narrante di queste edizioni è affidata a Giancarlo Magalli.Segna un dato in crescita anche il numero dei professori iscritti al casting. Fondamentale per le dinamiche della trasmissione è, infatti, il corpo docenti dell’istituto, composto da persone che hanno dedicato la loro vita all’insegnamento: sono 363 gli iscritti, rispetto ai 95 del 2018.Hanno ottenuto un ottimo riscontro anche le selezioni che si sono tenute nei centri commerciali di tutta Italia: oltre 2mila le persone che hanno potuto sostenere un provino nel corso delle 8 tappe su tutto il territorio nazionale. 1500 invece sono le candidature spontanee lasciate nei vari desk.