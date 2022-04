Il Cantante Mascherato, Soleluna era Cristiano Malgioglio: «La mia sofferenza per mesi»

Al Cantante Mascherato svelata l'identità di Soleluna. Soleluna ha perso lo spareggio iniziale contro Camaleonte, che invece prosegue il uso cammino nella finale del programma condotto da Milly Carlucci .

Il Cantante Mascherato, Soleluna è Cristiano Malgioglio

Al Cantante Mascherato svelata l'identità di Soleluna, che perde lo spareggio iniziale contro Camaleonte. Sotto la maschera del programma condotto di Milly Carlucci si nascondeva Cristiano Malgioglio, come ampiamente pronosticato dai giudici e dal pubblico a casa: «Grazie per avermi invitato in questo programma gioioso – ha spiegato Cristiano dopo essere stato smascherato - Sono felice perché in questo momento difficile questa trasmissione regala evasione. Ho un cerchio alla testa, volevo poi chiedere a Milly chi è che pagherà per la mia cervicale, dovrei fare causa a te e alla Rai... Per un mese la maschera è stata la mia sofferenza. Un sasso sulla testa, come la vedevo urlavo!».

Caterina Balivo aveva provato a chiamarlo al telefono nelle precedenti puntate, subito dopo l'esibizione della sua maschera, e lui aveva risposto: «Ho molte persone che mi imitano - ha svelato Malgioglio - Savino, Max Giusti...». Camaleonte continua invece il suo cammino nella finale e secondo i pronostici dei giudici sotto la sua maschera potrebbero nascondersi Riccardo Rossi, Claudio Amendola, Alessandro Borghese, Daniele De Rossi e Bobby Solo

