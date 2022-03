Il Cantante Mascherato, Pastore Maremmano è Riccardo Fogli. Pioggia di critiche social: ecco perchè

Confermato il volto che si nascondeva sotto il Pastore Maremmano: Riccardo Fogli. A il Cantante Mascherato, nessuna sorpresa: l’ex componente dei Pooh era stato già scoperto da pubblico e giurati fin dalla prima puntata ma solo alla quarta è riuscita a venire a galla la sua vera identità. Il cantante ha perso la sfida contro il Drago che, a detta di molti, potrebbe essere il ballerino Simone Di Pasquale.

Leggi anche > Il Cantante Mascherato, Pesce rosso è Vladimir Luxuria: è bufera social. «Una buffonata»

Di sicuro, la scelta di Milly Carlucci ha facilitato il lavoro, visto che la terza edizione del programma si è aperta con dei duetti. Tra gli ospiti Cristina D’Avena, Edoardo Vianello e Riccardo Fogli: tutti e tre si nascondevano sotto a delle maschere. La prima era il Cavalluccio Marino, mentre il secondo e il terzo indossavano rispettivamente i costumi di Pinguino e Pastore Maremmano.

Dunque, il 74enne Fogli sarebbe stato ripescato e quindi la rivelazione di ieri sera non è stata uana sorpresa per nessuno. Anzi, non sono mancate frecciatine e battute sul look dell’artista sui social. C’è chi l’ha paragonato a Doc della celebre saga cinematografica Ritorno al futuro, alias l’attore Christopher Lloyd.

Altri invece hanno sottolineato che ogni anno nel cast de Il Cantante Mascherato c’è un componente dei Pooh: lo scorso anno, ad esempio, ha vinto Red Canzian con il costume del Pappagallo.

Dal canto suo, Riccardo Fogli ha ammesso di essersi divertito molto, camuffando la sua personalità e il suo stile ma non è stato per niente facile. Ha provato addirittura ad imitare Piero Pelù: in giuria era stato fatto il nome dell’ex leader dei Litfiba. E così per la sua ultima esibizione Riccardo ha cantato una cover di Regina di cuori, una delle hit di Pelù.

Con Pastore Maremmano-Riccardo Fogli salgono a cinque gli eliminati della terza edizione de Il Cantante Mascherato 2022. Fuori dai giochi pure Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA