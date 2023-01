Il Cantante Mascherato, il programma inizierà il 18 marzo: ecco chi sarà uno dei concorrenti

Il Cantante mascherato tornerà in onda tra circa due mesi, ma ci sarebbero già delle indiscrezioni su alcuni concorrenti del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Confermata la data del calcio d’inizio dello show televisivo che partirà il 18 marzo e durerà per sei puntate (una in meno rispetto a l'edizione 2022).

La giuria

La trasmissione è stata promossa al sabato sera e si sfiderà con il serale di Amici di Maria De Filippi. Della nuova edizione non si hanno molte informazioni: con certezza non ci sarà Arisa nella giuria, già impegnata appunto come insegnante nel programma di Canale 5. Al suo posto ci sarà Iva Zanicchi, reduce dal successo (non privo di polemiche) di Ballando con le Stelle. Non ci sarà nemmeno Caterina Balivo, anche lei impegnata lavorativamente su un altro canale, al suo posto potrebbe esserci invece Christian De Sica ex giudice di Tale e Quale Show.

Rumors sui concorrenti

I nomi dei concorrenti sembrano essere top secret, come previsto dal format stesso della trasmissione, ma Davide Maggio ha svelato quello del primo vip che indosserà la maschera nel programma di Rai1. La concorrente in questione sarebbe Valeria Marini, nome più che probabile vista la sua frequente partecipazione a show e reality.

