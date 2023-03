Il Cantante Mascherato, «Albano e Jasmine Carrisi si nascondono dietro la maschera Cuore»

di Redazione web gossip

Soffiata in partenza per la quarta edizione de Il Cantante Mascherato. Dopo i primi minuti dello show Rai di Milly Carlucci, è stato svelato il nome dell’ospite misterioso, novità assoluta di quest'anno. La conduttrice, infatti, ha deciso di introdurre dei cantanti per una notte, che si alterneranno sotto la maschera di Cuore. A spoilerare chi si cela dietro la maschera della prima puntata è Davide Maggio.

Teresa Langella a Verissimo: «Violentata da un medico, la giusitizia è lunga ma non mollo»

Antonino Spinalbese, il nuovo fidanzamento scatena gli haters: body shaming sui social

Cosa ha detto

Nei giorni scorsi, Milly Carlucci ha stuzzicato la curiosità del pubblico, annunciando una rosa di cinque coppie, e per ogni puntata ci sarà una coppia tra queste, “mascherata”. Le coppie in gara sono: Albano con la figlia Jasmine Carrisi, Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann, Gigi D’Alessio con il figlio LDA, Romina Power con il figlio Yari Carrisi oppure Stefania Sandrelli con la figlia Amanda Sandrelli.

Chi è il primo cantante per una notte?

Maggio rivela che la prima coppia sotto la maschera di Cuore sarà Albano con Jasmine Carrisi. Per l’ex marito di Romina Power si tratterà di un ritorno a casa visto che ha partecipato alla prima edizione della trasmissione, quella andata in onda nel 2020, con la maschera del Leone. Il cantante di Cellino San Marco ha partecipato pure alla versione spagnola del format, indossando il costume del Girasole. Da segnalare che la maschera del Cuore sarà la stessa ogni settimana, con ospiti diversi di sabato in sabato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 03:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA