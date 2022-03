Il Cantante mascherato, eliminata la Medusa: ecco chi c'è sotto la maschera

Chi si nasconde sotto la sua maschera di Medusa? Durante il programma "Il cantante Mascherato" è stata rivelata l'identità di un altro personaggio. Durnate la sfida tra Lumaca e Medusa ha trionfato Lumaca, che prosegue la gara (venerdì prossimo se la vedrà con le new entry Pulcino e Gatta). E, quindi, Medusa si svela: dietro la maschera c’era Bianca Guaccero, a cui la conduttrice Milly Carlucci porge i ringraziamenti per aver fatto vivere un’avventura magnifica.

La stessa showgirl, dopo la puntata ha scritto un post su Instagram: «Mi sono divertita ad osservare il mondo da qui... sotto la mia Medusa. Ora finalmente posso dirvelo: GRAZIEEEE!» scrive Guaccero entusiasta della sua partecipazione al programma di Rai1.

Ma come è stata scoperta Bianca- Medusa?

Nel corso della puntata, Facchinetti ha voluto esporsi sull’identità di Soleluna: «Sono sicuro di una cosa: dietro quella maschera ho visto Massimo Lopez!». Il pubblico rumoreggia e si divide, come i giurati che hanno azzardato diversi nomi in queste settimane. I tecnici si avvicinano al palco per smascherare il personaggio misterioso, ma dal momento che la risposta di Facchinetti è sbagliata il concorrente resta al suo posto. A questo punto ci sono due maschere candidate allo smascheramento: Medusa e Lumaca.

Lumaca manda in crisi il pubblico del Cantante Mascherato. I maggiori indiziati, Lino Banfi e Magalli, mandano una clip per confondere ulteriormente le idee degli investigatori. E se da un lato appare palese che la voce del concorrente misterioso sia tale e quale a quella dell’attore comico pugliese, dall’altro alcuni dettagli insospettabili riportano in direzione di Magalli. Il personaggio misterioso si esibisce al fianco di Ivana Spagna, che non ha idea di chi si nasconde dietro la maschera. Di ipotesi ne sono state fatte tante, ma le idee dei giurati sono ancora confuse. Molto confuse. Facchinetti spara la solita ipotesi strampalata: Tananai.

Francesco Facchinetti, che avendo la maschera d'oro può decidere se esercitare il suo diritto su Medusa: «Siamo tutti Medusa e poi il potere logora, per cui non la smaschero» sentenzia. Il giurato grazia la maschera e mantiene ignota la sua identità.

L'indizio - «Mi piacerebbe tornare almeno per un giorno di nuovo piccola. Avevo tanti sogni. Volevo diventare mamma ma non tutti i sogni si realizzano» dice Medusa, dando un indizio importante per cui i giurati hanno pensato che fosse Bianca. Soltanto successivamente, nella sfida con Lumaca, emerge la verità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 10:31

