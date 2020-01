Il cantante mascherato, Alessandro Greco è il terzo eliminato. E' lui il Mastino

I





Venerdì 31 Gennaio 2020, 23:42

Sotto la maschera delsi nascondeva. È stato lui infatti il terzo eliminato dalla finale de “”, condotto da Milly Carlucci, perdendo la sfida contro il Leone, probabile vincitore di questa prima edizione.Il momento della sfida è stata molto attesa, a dire la verità soprattutto per la presenza del Leone. Il misterioso re della giungla si esibisce con “Margherita” di Riccardo Cocciante guadagnando la standing ovation del pubblico in sala. Facchinetti fa sentire un vocale della figlia Mia e concorda con lei facendo il nome di Albano. Dello stesso avviso la Pravo e Marriotto, che se perde si dovrà tagliare i capelli. Per Insinna è Max Giusti, per la Pastorelli Pappalardo.Arriva lo sfidante Mastino con “Reginella”: Facchinetti, dopo ricerche sul web e sulla versione americana del programma, si butta sul rapper Clementino, appoggiato da Patty Pravo, Insinna conferma le ipotesi delle scorse puntate e insiste giustamente su Alessandro Greco assieme a Mariotto e alla Pastorelli. Il Mastino (terzo classificato) è stato il terzo eliminato della serata finale dopo il Mostro Fausto Leali e l’ Angelo Valerio Scanu