Iginio Massari, cliente protesta per la colomba di Pasqua: «Ordinata un mese fa, non è mai arrivata. Rivoglio i soldi»

di Mario Landi

Iginio Massari finisce al centro di una polemica sui social. Una presunta cliente si lamenta con l'imprenditore, perché a suo dire non avrebbe mai ricevuto la colomba di Pasqua. Nel post di lamentela, pubblicato sul social "X", la donna spiega che il dolce pasquale ordinato da un mese non è mai arrivato e per questo non ha potuto mangiarlo nel giorno di festa.

Buona Pasqua @iginiomassari stiamo ancora aspettando la Colomba già pagata e ordinata a inizio marzo... molto leggera per lo stomaco, più pesante per il portafoglio! Spero che qualcuno dopo Pasqua mi restituisca i soldi ♡♡♡♡♡♡♡♡ — Paloma Diamond agli Oscar  (@cereninna) March 31, 2024

«Buona Pasqua Iginio Massari, stiamo ancora aspettando la Colomba già pagata e ordinata a inizio marzo...

«Ah, ho passato le ultime 2 settimane a chiamarvi ma risponde solo una segreteria telefonica», si legge ancora tra i commenti. «Ho aperto una contestazione Paypal. Capisco che gli ordini in questo periodo saranno stati il quadruplo del solito e che si possa fare confusione, ma spero che non vevla prenderete con il singolo impiegato che ha commesso un errore umano, piuttosto rivedete il numero di personale», ha scritto. L'utente dice di aver ordinato dalla Sicilia, ma a chi paventa la possibilità che sia un problema di consegna, lei risponde: «No, non l'hanno nemmeno spedita»,

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 12:28

