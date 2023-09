Ida Di Benedetto ospite a "La Vita in Diretta", l'annuncio dopo la rapina: «Lascerò Napoli, ho paura»

di Redazione web

Ospite in tv a "La Vita in Diretta" condotto da Alberto Matano alle 17.05, sempre su Rai 1, Ida di Benedetto è famosissima per la sua partecipazione alla soap Un Posto al Sole, nel ruolo della contessa Palladini. L'annuncio in tv dopo la rapina subita nella sua abitazione: «Lascerò Napoli, ho paura»

Ida di Benedetto è molto legata alla sua città, Napoli, dove è nata il 3 giugno 1945. È alta 1.70, il suo compagno è l'ex ministro Giuliano Urbani. Sua figlia è l'attrice e produttrice Marta Bifano.

Tra i volti noti della soap napoletana "Un Posto al Sole", dove ha interpretato il ruolo della contessa Federica Palladini, dal 1995 è sentimentalmente legata a Giuliano Urbani, 86 anni, che dal 2001 al 2005 ha ricoperto la carica di ministro dei Beni e delle attività culturali.

