I vincitori di Cartoons on the Bay 2021

Proclamati i vincitori della 25esima edizione di “Cartoons on the Bay”, il festival dell’animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, con la direzione artistica di Roberto Genovesi, realizzato in multipiattaforma.

A ricevere il Pulcinella Award per la categoria Preschool Tv Series è stato The Game Catchers (Rai Ragazzi, Studio Bozzetto), Nina & Olga (Rai Ragazzi, Enanimation, Mondo TV Producciones Canarias) ha vinto nella categoria Upper Preschool Tv Series, mentre Gigablaster (Gloob, Copa Studio, Estricnina Desenhos Animados) in Kids TV Series. Per Interactive Multimedia Works premiato Little Nightmares II (Tarsier Studios), per Live Action/Hybrid TV Series Whatsanna (KidsMe srl), per TV Series Pilots AquaTeam - Sea Adventure (Rai Radiotelevisione Italiana, GraFFiti Creative), per la categoria Short Films Mila (Rai Ragazzi, Pixel Cartoon, IbiscusMedia (USA) – Cinesite (Canada) – Aniventure (UK)).

Nella sezione Lungometraggi il premio per il Miglior film è stato assegnato a The WolfWalkers (Cartoon Saloon); Miglior regia a Trash (Al One srl); Miglior animazione ad Absolute Denial (Bridge Way Films, ABSOLUTE DENIAL FILMS LTD); Miglior sceneggiatura a Felix and the Treasure of Morgäa (10th Ave Productions); Miglior colonna sonora a Yaya and Lennie - The Walking Liberty (Mad Entertainment SPA, Rai Cinema SPA).

Ad aggiudicarsi il maggior numero di premi, con cinque Pulcinella Awards, l’Italia. Gli altri paesi vincitori sono Brasile, Irlanda e Svezia. L’edizione 2021 di “Cartoons on the Bay” ha visto entrare nella Hall of fame del Festival Fusako Yusaki. L’UNICEF Award è stato invece assegnato allo svizzero Only a Child (Amka Films Productions).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 13:34

