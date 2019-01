Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I fan possono esultare. 12 anni dopo l'ultima puntata dei Soprano, la serie tv tornerà con un film prequel: e a interpretare, che aveva il volto dell'attore(scomparso da quasi sei anni), sarà proprio il figlio,Il film si chiamerà The Many Saints of Newark: Michael interpreterà il Tony degli esordi, nel prequel ambientato nel New Jersey durante le rivolte sociali degli anni '60. La trama si focalizzerà sulle tensioni tra italiani e afro-americani, temporalmente qualche decennio prima della pluripremiata saga sui clan mafiosi italo-americani trasmessa da HBO tra il 1999 e il 2007, una delle prime serie tv di grande successo.The Many Saints of Newars è stato scritto dal creatore dei Soprano David Chase e sarà diretto da Alan Taylor. Nel film appariranno anche altri personaggi dei Soprano: tra questinel ruolo di, mentore del giovane Tony e padre di, nella serie interpretato dall'attore(presente anche in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese). Nel cast dovrebbero esserci anche(The Manchurian Candidate, The Departed),(House of Cards, The Strain) e(The Walking Dead, The Punisher).Lo stesso, con una storia sul suo profilo Instagram, ha reso praticamente ufficiale la notizia. L'attore figlio d'arte ha postato una foto di papà James proprio nei panni di, con un ringraziamento per l'opportunità, e la promessa: «Vi renderemo orgogliosi». Per quel ruolo, Gandolfini vinse tre Emmy Awards, diventando una vera icona della televisione e del cinema.