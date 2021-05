I Soliti Ignoti , Mario Tozzi "interrompe" il gioco e imabarazza Amadeus. Fan increduli: «Sta parlando di sesso?». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, il geologo Mario Tozzi conduttore del programma Sapiens. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli.

L'indagine di Tozzi è molto buona, il geologo arriva alla fase finale con 161mila euro. Ma tra un ignoto e l'altro, accade qualcosa di inaspettato. Il gioco viene interrotto per un momento per parlare del tema della prossima puntata di Sapiens. «Come mai - chiede Tozzi - siamo gli unici esseri viventi che fanno sesso nascondendosi? Gli animali lo fanno davanti a tutti. Forse perché in quel momento siamo vulnerabili. Indagheremo il nostro rapporto con il sesso su basi scientifiche...». Amadeus sorride imbarazzato e su Twitter gli "ignotisti" esplodono: «La faccia di Amadeus quando ha sentito la parola sesso...». E ancora: «Amadeus subito meme». «Stanno parlando di sesso su Rai1, Ama imbarazzato».

Dopo il piccolo fuori programma, si torna al gioco e arriva il parente misterioso. Tozzi non dimezza e gioca per 161mila euro. Cristiano, 27 anni, è il figlio di uno degli ignoti. Il geologo sceglie il due, ma la mamma è la concorrente numero sette. Nulla di fatto dunque. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

