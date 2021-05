I Soliti Ignoti , Jo Squillo "infrange" il regolamento. Interviene il regista. Fan increduli: «È la prima volta che succede». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Jo Squillo. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati.

Leggi anche > Denise Pipitone, svolta in diretta a Pomeriggio 5: «È arrivato il risultato del test del dna sulla ragazza»

L'indagine di Jo Squillo è molto buona, la cantante sbaglia solo un'identità, arrivando alla fase finale con un tesoretto di 128mila euro. Ma durante il percorso avviene qualcosa di insolito. Prima che l'ignoto otto si presenti, Jo Squillo lo precede e gli pone immediatamente il domandone. Neanche Amadeus si accorge dell' "inconveniente". Interviene il regista per recuperare la presentazione.

Si arriva poi al parente misterioso, Veronica, 32 anni, sorella di uno degli ignoti. La cantante utilizza tutti gli aiuti e gioca per 51.200 euro. Jo Squillo indovina l'ignoto esatto (il numero uno) e devolve il montepremi in beneficenza. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA