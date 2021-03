di E.C.

I soliti ignoti, il gesto choc del concorrente in diretta. Amadeus resta senza parole: «Non è mai successo...». Pochi minuti fa, in onda su Rai1 il programma preserale condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, la signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini.

Come ogni giorno, si gioca per destinare il montepremi all'ospedale Spallanzani di Roma. Ma per la prima volta, nella storia del programma, è avvenuto qualcosa di insolito. La signora Coriandoli sbaglia tutte le identità e arriva al "parente misterioso" con zero euro. Amadeus resta senza parole: «Non è mai successo...». Però, c'è un escamotage nel regolamento per continuare a giocare.

La signora Cordiandoli sceglie fra tre passaporti misteriosi, uno da 30mila, uno da 5mila e uno da 0 euro (trova quello da 5mila euro) e accede alla fase del "parente misterioso". Fortunatamente, l'ospite-detective indovina la parentela e conquista 5mila euro che vengono devoluti allo Spallanzani. Missione compiuta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 22:10

