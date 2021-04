I Soliti Ignoti, Amedeo Goria "viola" il regolamento. Amadeus s'infuria: «Ma che fai?». Fan increduli: «È nero»

I Soliti Ignoti , Amadeus "bacchetta" Amedeo Goria: «Non puoi fare domande». Fan increduli: «È nero». Stasera, in da su Rai1, il game show condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, Amadeo Goria che gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

Questa sera, però, l'indagine parte in salita. All'arrivo del primo ignoto, Amedeo Goria spiazza tutti e inizia a porre domande alla concorrente che per regolamento deve rimanere in silenzio. «Ama il bello», chiede Goria. La donna (vestita da cuoca) risponde un timido «sì». Amadeus la riprende subito: «Non può rispondere». Ma Goria ci riprova: «Ha un'agenzia di moda?». A quel punto, il conduttore "bacchetta" l'ospite: «Ma che ti metti a fare domande? Non puoi fare domande». Incredibilmente, il giornalista sportivo sceglie un'identità inaspettata: «Se è argentina, ha una scuola di musica».

Immediati i commenti degli "ignotisti" su Twitter: «Ma è vestita da cuoca, è ovvio che fa le empanadas». E ancora: «Sì, ha la scuola di musica e a ricreazione fa le empanadas». «Amadeus è nero», commentano gli utenti. Ma non è tutto. Amadeo Goria sbaglia tutte le identità (tranne una) e arriva alla fase finale con zero euro. Tanto che Amadeus deve ricorrere al passaporto misterioso (Goria sceglie quello da 5mila euro). Contro ogni previsione, Amadeo Goria indovina il parente misterioso e devolve la cifra in beneficenza. Fan increduli: «Non ci crede neanche lui». Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 21:45

