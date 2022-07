I segreti della Maremma Toscana su Food Network canale 33

C’è un posto dove natura e cibo si fondono in un’armonia perfetta: la Maremma Toscana. Qui, le meraviglie paesaggistiche incontrano una ricca tradizione culinaria che va dagli antipasti ai dolci. In compagnia di Stefano Bini, Wild Food Maremma racconta il meglio di questa regione geografica che si estende tra le province di Livorno e Grosseto fino a Siena e Viterbo, partendo dalle ricette tipiche del territorio per poi esplorare la natura e le città nei dintorni.

Tra spiagge e mari cristallini, borghi medievali e chiese rinascimentali, sarà un viaggio alla scoperta di una delle zone più belle della Toscana dove panorami mozzafiato e cieli azzurri si mescolano in un’atmosfera da sogno. Queste le mete protagoniste: Castel del Piano, Grosseto, Magliano, Manciano, Orbetello, Piancastagniaio, Pitigliano, Saturnia e Sorano.

Stefano Bini, autore, conduttore e giornalista televisivo con Wild Food Maremma, prodotto da Video Arcobaleno, in onda su Food Network, canale 33 da venerdì 29 luglio dalle 8,40 ci accompagna nella “sua” Maremma, in un viaggio che saprà soddisfare i nostri sensi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA