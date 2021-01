"I Magnifici 7" su Tv2000 il nuovo programma sui sacramenti con Michele La Ginestra

Su “Tv2000” dal 13 gennaio arriva “I Magnifici 7”, condotto da Michele La Ginestra e con la partecipazione di don Andrea Cavallini, Direttore dell’Ufficio catechistico della Diocesi di Roma.

Il programma va in onda il mercoledì alle 21:50 per sette puntate ed è un viaggio-spettacolo nel cuore del cristianesimo e nella storia delle famiglie italiane. In ogni appuntamento argomento centrale uno dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica e il suo riflesso nelle vite delle persone. Tra gli ospiti della trasmssione Francesca Fialdini, Elisa Fuksas, Francesco Giorgino, Eugenio Campagna in arte ‘Comete’, Flavio Insinna, Emanuela Aureli e Demetrio Albertini. Il programma è catechismo che si fa racconto attraverso il teatro, le voci di personaggi noti e persone comuni, vecchi super8 o fotografie in bianco e nero, la musica dal vivo, affreschi e dipinti. “I Magnifici 7” è un programma ideato da Alessandro Sortino, scritto da Alessandra Ferrari, Arianna Ciampoli e lo stesso Michele La Ginestra.

