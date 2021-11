I fratelli La Bionda a "Oggi è un altro giorno": dalla disco ad Amanda Lear: «In un locale con i Queen...»

Ospiti di “Oggi è un altro giorno” Carmelo e Michelangelo La Bionda. I due fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda hanno lanciato la disco music italiana nel mondo, ma hanno anche firmato sigle tv, colonne sonore e collaborato con nome importanti come Amanda Lear, Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, Mia Martini e i Righeira.

Leggi anche > Lol 2, chi saranno i concorrenti? Amazon spoilera il cast

I fratelli La Bionda a "Oggi è un altro giorno"

I fratelli La Bionda, Carmelo e Michelangelo, ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. I due fratelli hanno raccontato la loro carriera e l’incontro con Amanda Lear: «L’abbiamo conosciuta quando aveva 36 anni – hanno raccontato - Noi andavamo a Londra da tempo perché l’Italia ci stava un po’ stretta musicalmente. In Inghilterra in quel tempo l’avvenimento principale era il musical del Rocky Horror Picture show e dopo lo spettacolo ci siamo incontrati in un locale dove c'erano tra gli altri Ringo Starr, i Queen, qualche attore e Amanda… Di lì abbiamo cominciato a parlare. Lei comunque non ha mai giocato sulla sua ambiguità, sono stati forse altri. Poi abbiamo collaborato anche con Loredana Bertè dopo aver fatto con la sorella Mia Martini “Piccolo uomo”….».

I fratelli La Bionda sono stati molto noti nel mondo della disco col nome di DD Sound: «Quando abbiamo cominciato a fare la disco avevamo paura che il nome “La bionda” suonasse troppo esotico. E invece con DD Sound tutti ci prendevano per americani…».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA