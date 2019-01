Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Brutto bruttissimo spettacolo quello andato in onda nel corso della puntata de I Fatti Vostri del 29 gennaio quando – come riportato da TvBlog – ad un certo punto Giancarlo Magalli e Michele Guardì si sono vistosamente punzecchiati in diretta. A causare il battibecco è stata una svista della regia mentre il presentatore stava finendo di lanciare una clip della nuova stagione de Il Collegio. Quando il conduttore ha puntualizzato che "sarebbe carino che aspettaste che mi facciate finire di parlare prima di mandare i filmati", il regista gli ha restituito la stilettata: "Queste cose capitano! Come quando lei prima si è scordato di fare una presentazione, capita pure questo!"