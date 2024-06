House of the Dragon 2: «Si riaccende la lotta tra le due fazioni, sempre più ambigua e spregiudicata»

di Alessandra De Tommasi

L’arsenale di “House of the Dragon 2” (dal 17 giugno su Sky Atlantic e su Sky) si arricchisce di 5 draghi e svariati umani. Il prequel de “Il trono di spade”, ambientato 200 anni prima gli eventi di John Snow e soci promette la stessa carica di eventi spettacolari e sanguinolenti al tempo stesso.

A Milano il 16 giugno, ad esempio, il Castello Sforzesco sarà adorato dagli stendardi delle due fazioni. «Sarà più grande e più sorprendente», parola dell’ex Doctor Who Matt Smith (Daemon), uno dei personaggi-chiave di questa guerra in otto episodi per sedersi sul famoso Trono. Se lo contendono il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri e non si fanno scrupoli in quanto a violenza e spietatezza. L’ambiguità continua a essere l’arma peggiore, come sottolinea Olivia Cooke (interprete di Alicent): «Non considero comunque il mio personaggio come un super cattivo. Forse a un certo punto lo diventa e impara l’arte della manipolazione. L’abbiamo lasciata innocente nella prima stagione per ritrovarla consapevole del suo potere».

L’omonimo libro da cui è tratta la serie, scritto da George R.R. Martin, si è concentrato sulla dinastia dei Targaryen e ne racconta la guerra intestina per la vittoria, denominata Danza dei draghi. Un nome un po’ ironico, se si pensa a quanti personaggi pianterebbero un coltello nella schiera agli avversari.

Il creatore Ryan J. Condal riassume tutti i punti di vista del cast gigantesco «che dà le proporzioni della serie.Dopo questo lavoro potrei persino ritirarmi. Ho iniziato con Carlton Cuse (“Lost”) e sono stato fortunato a essere coinvolto in storie televisive dall’orizzonte gigantesco, ma a cui lo scrittore non sta partecipando tanto. Nel frattempo sta scrivendo come un pazzo altre storie di questo universo». Questa è una di quelle saghe tv in cui se ti permetti a fare uno spoiler o rivelare un dettaglio puoi scatenare una rivolta sui social, per questo durante l’incontro con la stampa internazionale sono tutti attentissimi a misurare le parole. Olivia si limita a dire: «Quando mi chiedono informazioni sugli episodi cerco di girarci intorno, ma a un certo punto sanguinavamo verde. Insomma si capisce che non potevamo restare seri». L’affiatamento del cast si vede eccome. Il tempismo non serve solo a bordo di un drago. Anzi.

